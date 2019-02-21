СБУ возбудила дело из-за видео со свастикой в ​​ТРЦ Киева (ВИДЕО)

Администрация извинилась за взлом системы, но СБУ открыла производство по факту показа свастики, скриншот видео

https://racurs.ua/n118454-sbu-vozbudila-delo-iz-za-video-so-svastikoy-v-trc-kieva-video.html

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Служба безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой открыла производство по факту показа видео со свастикой в ​​одном из торгово-развлекательных центров Киева.

Как сообщили 21 февраля в пресс-службе СБУ, производствоа открыли по ч.1 ст. 436−1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Случай со свастикой произошел 16 февраля в столичном ТРЦ «Городок». Хакеры взломали систему и показали изображение свастики на лестнице. В ТРЦ в тот день проходил Всеукраинский фестиваль брейк-данса среди детей и подростков.

Свастику на LED-лестнице позже показали во многих странах мира. Случай вызвал шум и в России, где этот случай стал «доказательством» существования «нацистского режима в Украине». Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и заявила, что компьютерная система была сломана хакерской атакой.

Напомним, что СБУ в феврале обнародовала переписку заказчиков провокаций относительно храмов УПЦ Московского патриархата в Украине. В частности, подвергся поруганию храм Вознесения в Кривом Рогу.