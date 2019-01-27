В Израиле арестовали гражданина РФ за запуск дрона возле аэропорта Тель-Авива

Россиянин запускал дрон вблизи аэропорта. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Российский турист запускал дрон в воздушное пространство вблизи международного аэропорта «Бен-Гурион» под Тель-Авивом.

Владельца БПЛА задержала охрана аэропорта и передала его полиции. Задержанным оказался 46-летний гражданин Российской Федерации, который отдыхал в Израиле. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

Нарушителя арестовали в конце этой недели, ожидается, что он пробудет под стражей еще минимум сутки. Туристу не грозит какое-то серьезное наказание, в понедельник его депортируют домой, в Россию.

Израильские правоохранители не уточнили имя россиянина и дату его задержания.

Ранее сообщалось, что 19−21 декабря в лондонском аэропорту «Гатвик» около 1 тыс. рейсов было отменено или отложено из-за того, что кто-то запустил дрон в воздушное пространство взлетно-посадочной полосы. Впоследствии полиция установила личности нарушителей и задержала их. Оказалось, что они намеренно запускали беспилотники вблизи аэропорта.

Через месяц в Великобритании вновь произошел сбой в работе транспорта из-за дрона. На этот раз мужчина вылез на Севернский мост, который связывает Англию и Уэльс, и запустил оттуда беспилотный летательный аппарат.