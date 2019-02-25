Майор ВСУ утонул в реке на Житомирщине

На Житомирщине утонул офицер. Фото: News DKS

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В реке на полигоне в Житомирской области утонул майор Вооруженных сил Украины из Николаевской области.

Тело погибшего майора 1976 года рождения обнаружили в реке Гнила в воскресенье, 24 февраля. Об этом заявил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона, подполковник юстиции Алексей Рыхлюк, 25 февраля сообщает «Житомир.Info».

По словам военного прокурора, эксперты не обнаружили на теле погибшего видимых телесных повреждений. Предварительно установлено, что военнослужащий погиб в результате утопления. Тело офицера направили на судебно-медицинское исследование в Житомирское областное бюро судмедэкспертизы.

Рыхлюк добавил, что погибший служил в Николаевской области, на Житомирщину был откомандирован для прохождения курсов.

Напомним, в ноябре 2018 года в городе Яворов на Львовщине в съемной квартире нашли тело военнослужащего. По предварительной версии, он умер в результате механической асфикции.