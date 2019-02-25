Брифинг главного военного прокурора: Матиос раскрывает подробности задержания экс-начальника Генштаба ВСУ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Анатолий Матиос. Фото: Вести

https://racurs.ua/n118604-brifing-glavnogo-voennogo-prokurora-matios-soobschit-podrobnosti-zaderjaniya-eks-nachalnika.html

Racurs.ua

Брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса начался 25 февраля в 14.00.

Во время мероприятия Матиос прокомментирует задержание бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы. Об этом сообщила на собственной странице в Facebook прес-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Напомним, 25 февраля сотрудники военной прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины задержали по подозрению в госизмене экс-руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Впоследствии в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство об избрании задержанному меры пресечения. Военная прокуратура просит арестовать генерала на 60 суток.