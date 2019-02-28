Путин оценил орденом заслуги одессита Жванецкого перед Россией (ФОТО)

Жванецкий и Путин в 2012 году, фото — Русская Служба Информации

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий награжден в России орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

84-летний писатель родился в Одессе, но уже много лет живет в Москве. Он удостоился награды за «большой вклад в развитие российской культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Соответствующий указ президента России от 27 февраля 2019 года опубликовано на сайте правовой информации РФ.

В 1999 году Жванецкий удостоился звания народного артиста Украины. В 2009 году сатирик в России стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2012 году ему присвоили звание народного артиста Российской Федерации.

У Жванецкого 16 и 21 марта запланированы выступления в Киеве и Одессе. Поэтому награждение российским орденом вызвало у граждан Украины двоякие чувства. Пользователи констатируют: «Он нас потерял…». Другие удивляются: «Орден из рук Путлера?».

«Эта кремлевская провокация должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев», — прокомментировал информацию о награждении Жванецкого одесский активист Сергей Стерненко.

Он сказал, что существует и альтернатива — публичный отказ Жванецкого от награды с объяснениями о том то, что агрессия России в Украине неприемлема.

«Ракурс» сообщал, что Жванецкий в 2015 году вошел в так называемый «белый список» деятелей культуры, который разработало Министерство культуры Украины. В него зачисляют деятелей, которые выражают свою позицию относительно Украины несмотря на возможные риски для своей жизни и профессиональной деятельности, иногда рискуя даже свободой и здоровьем.