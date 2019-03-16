Необычное затмение Солнца смогла зафиксировать космическая обсерватория. Фото: Vedmochka.net

https://racurs.ua/n119476-neobychnoe-zatmenie-solnca-smogla-zafiksirovat-kosmicheskaya-observatoriya-video.html

Racurs.ua

Необычное затмение Солнца смогла зафиксировать космическая обсерватория. На записи сделанной обсерваторией SDO (Solar Dynamics Observatory) видно, как Луна, затмившая Солнце начала двигаться в обратном направлении.

Во время наблюдения за Солнцем космической обсерваторией SDO был замечен удивительный факт, произошедший в период затмения Солнца Луной. На видеозаписи видно, как Луна останавливается, а потом начинает движение в обратном направлении, сообщает Nplus1.ru.

Однако, согласно сообщениям астрономов, Луна не прекращала движение и не двигалась вспять. Такой эффект на видео получился благодаря тому, что обсерватория движется по орбите, которая короче орбиты Луны. Таким образом, фиксируя затмение Солнца, космический аппарат в какой-то момент обогнал Луну. Именно из-за этого создалось впечатление, будто Луна стала двигаться вспять.

По словам астрономов, подобные наблюдения происходят регулярно, однако только сейчас получилось заснять их на камеру.

Отмечается, что во время затмения Солнца Луной спутник Земли смог на 82% закрыть небесное светило.