Десять тяжелораненых украинских военных пройдут курс лечения в США, фото: Lanner Group

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Правительство Соединенных Штатов Америки на этот год выделит 5 млн долл. (более 136 млн грн) для лечения в американских госпиталях десяти тяжелораненых украинских военнослужащих.

Средняя стоимость лечения в США одного военнослужащего составит 0,5 млн долл. (13,6 млн грн). Об этом сегодня рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк, сообщает «Укринформ».

Чиновница отметила, что в целом бюджетными программами Минветеранов на меры по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов на этот год предусмотрено 110,905 млн грн.

Также Гаврилюк сообщила, что Минветеранов планирует закрепить в законодательстве возможность отдыха и реабилитации ветеранов вместе с семьей.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о поддержке спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях. Этот документ предусматривает создание системы спортивной реабилитации военных и обеспечение доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью.