США выделят 5 млн долл. на бесплатное лечение десяти тяжелораненых украинских военныхhttps://racurs.ua/n119610-ssha-vydelyat-5-mln-doll-na-besplatnoe-lechenie-desyati-tyajeloranenyh-ukrainskih-voennyh.htmlРакурс
Правительство Соединенных Штатов Америки на этот год выделит 5 млн долл. (более 136 млн грн) для лечения в американских госпиталях десяти тяжелораненых украинских военнослужащих.
Средняя стоимость лечения в США одного военнослужащего составит 0,5 млн долл. (13,6 млн грн). Об этом сегодня рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк, сообщает «Укринформ».
Чиновница отметила, что в целом бюджетными программами Минветеранов на меры по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов на этот год предусмотрено 110,905 млн грн.
Также Гаврилюк сообщила, что Минветеранов планирует закрепить в законодательстве возможность отдыха и реабилитации ветеранов вместе с семьей.
Напомним, в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о поддержке спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в отражении российской агрессии в Донецкой и Луганской областях. Этот документ предусматривает создание системы спортивной реабилитации военных и обеспечение доступности занятий спортом для лиц с инвалидностью.