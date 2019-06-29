Элтон Джон считает Путина лицемером. Фото: Известия

https://racurs.ua/n123740-elton-djon-obvinil-putina-v-licemerii-posle-zayavleniya-glavy-rf-o-lgbt-soobschestve.html

Ракурс

Британский певец Элтон Джон обвинил президента РФ Владимира Путина в лицемерии.

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Так он отреагировал на слова Путина о том, что в России не преследуют членов ЛГБТ-сообществ. Об этом певец написал на собственной странице в Instagram.

Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика мультикультурализма и сексуального многообразия в нашем обществе устаревшая. Я вижу лукавство в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет проблем с этим», — говорится в сообщении.

Джон отметил, российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре его фильм «Рокетмен». Из ленты удалили все упоминания об отношениях певца с 25-летним Дэвидом и о воспитании из ним двух детей.

Мне кажется, что это лицемерие, — считает Джон.

Ранее Путин в интервью Financial Times заявлял, что на Западе россиян представляют, как гомофобов, хотя в России «ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Напомним, в прошлом году в сети появился вирусный анимационный ролик издания New York Times, изображающий Дональда Трампа и Владимира Путина влюбленными геями. Его расценили, как гомофобный.