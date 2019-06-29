Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Элтон Джон считает Путина лицемером. Фото: Известия

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии после заявления главы РФ о ЛГБТ-сообществе

29 июн 2019, 10:28
999

Британский певец Элтон Джон обвинил президента РФ Владимира Путина в лицемерии.

Loading...

Так он отреагировал на слова Путина о том, что в России не преследуют членов ЛГБТ-сообществ. Об этом певец написал на собственной странице в Instagram.

Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика мультикультурализма и сексуального многообразия в нашем обществе устаревшая. Я вижу лукавство в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет проблем с этим», — говорится в сообщении.

Джон отметил, российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре его фильм «Рокетмен». Из ленты удалили все упоминания об отношениях певца с 25-летним Дэвидом и о воспитании из ним двух детей.

Мне кажется, что это лицемерие, — считает Джон.

Ранее Путин в интервью Financial Times заявлял, что на Западе россиян представляют, как гомофобов, хотя в России «ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией».

Напомним, в прошлом году в сети появился вирусный анимационный ролик издания New York Times, изображающий Дональда Трампа и Владимира Путина влюбленными геями. Его расценили, как гомофобный.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Саммит «Большой двадцатки»: Меркель и Путин договорились и дальше работать в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что встреча в нормандском формате состоится, но сначала нужно провести консультации «вдвоем или втроем»

Новости мира
12:08

Трамп сделал тему освобождения моряков украинских ВМС одной из приоритетных — Путин

Темой № 1 во время общения президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки» стал вопрос освобождения украинских военнопленных моряков

Новости мира
11:33

Кучма проверил процесс разведения сил возле Станицы Луганской (ФОТО)

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма 28 июня посетил прифронтовую Станицу Луганскуя, вблизи которой происходит разведение сил и средств

Новости Украины
18:53   28 июн
Новости партнеров
Загрузка...