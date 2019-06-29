Елтон Джон вважає Путіна лицеміром. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n123740-elton-djon-zvynuvatyv-putina-v-lycemirstvi-pislya-zayavy-glavy-rf-pro-lgbt-spilnoty.html

Ракурс

Британський співак Елтон Джон звинуватив президента РФ Володимира Путіна у лицемірстві.

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Так він відреагував на слова Путіна про те, що в Росії не переслідують членів ЛГБТ-спільнот. Про це співак написав на власній сторінці в Instagram.

Я категорично не згоден з вашою думкою про те, що політика мультикультуралізму та сексуального різноманіття в нашому суспільстві застаріла. Я бачу лукавство в ваших словах, коли ви говорите, що хочете, щоб ЛГБТ «були щасливі» і що «у нас немає проблем з цим», — йдеться в повідомленні.

Джон відзначив, російські дистриб’ютори піддали жорсткій цензурі його фільм «Рокетмен». Зі стрічки видалили всі згадки про відносини співака з 25-річним Девідом та про виховання з ним двох дітей.

Мені здається, що це лицемірство, — вважає, Джон.

Раніше Путін в інтерв’ю Financial Times заявляв, що на Заході росіян представляють як гомофобів, хоча в Росії «нічого не мають проти» людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією".

Нагадаємо, минулоріч в мережі з’явився вірусний анімаційний ролик видання New York Times, який зображає Дональда Трампа і Володимира Путіна закоханими геями. Його розцінили, як гомофобний.