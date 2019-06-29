Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Елтон Джон вважає Путіна лицеміром. Фото: Известия

Елтон Джон звинуватив Путіна в лицемірстві після заяви глави РФ про ЛГБТ-спільноти

29 чер 2019, 10:28
999

Британський співак Елтон Джон звинуватив президента РФ Володимира Путіна у лицемірстві.

Loading...

Так він відреагував на слова Путіна про те, що в Росії не переслідують членів ЛГБТ-спільнот. Про це співак написав на власній сторінці в Instagram.

Я категорично не згоден з вашою думкою про те, що політика мультикультуралізму та сексуального різноманіття в нашому суспільстві застаріла. Я бачу лукавство в ваших словах, коли ви говорите, що хочете, щоб ЛГБТ «були щасливі» і що «у нас немає проблем з цим», — йдеться в повідомленні.

Джон відзначив, російські дистриб’ютори піддали жорсткій цензурі його фільм «Рокетмен». Зі стрічки видалили всі згадки про відносини співака з 25-річним Девідом та про виховання з ним двох дітей.

Мені здається, що це лицемірство, — вважає, Джон.

Раніше Путін в інтерв’ю Financial Times заявляв, що на Заході росіян представляють як гомофобів, хоча в Росії «нічого не мають проти» людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією".

Нагадаємо, минулоріч в мережі з’явився вірусний анімаційний ролик видання New York Times, який зображає Дональда Трампа і Володимира Путіна закоханими геями. Його розцінили, як гомофобний.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Саміт «Великої двадцятки»: Меркель та Путін домовилися й надалі працювати в нормандському форматі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться, але спершу потрібно провести консультації «удвох або втрьох»

Світові новини
12:08

Трамп зробив тему звільнення моряків українських ВМС однією з пріоритетних — Путін

Темою № 1 під час спілкування президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна на полях саміту «Великої двадцятки» стало питання звільнення українських військовополонених моряків

Світові новини
11:33

Кучма перевірив процес розведення сил біля Станиці Луганської (ФОТО)

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма 28 червня відвідав прифронтову Станицю Луганську, поблизу якої відбувається розведення сил і засобів

Новини України
18:53   28 чер
Новини партнерів
Загрузка...