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Новая технология использует рентгеновское излучение для освещения фрагментов микросхем

«Закладки», коммерческие секреты и неисправности в компьютерных микросхемах помогут выявить рентгеновские лучи — ученые

8 окт 2019, 08:44
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Выявлять неисправные компьютерные микросхемы или скрытые модификации в них (так называемые аппаратные закладки), не разрушая сами чипы, позволит методика, разработанная учеными из Института Пола Шерера (Швейцария) и исследователями Инженерной школы Витерби (США).

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Новый метод заключается в проверке целостности компьютерных микросхем с помощью рентгеновских лучей, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в Nature Electronics.

Этот метод, имеющий название птихографическая рентгенография, использует рентгеновское излучение из синхротрона для освещения небольшой области микросхемы.

Полученные результаты измеряются с помощью массива детекторов, которые подсчитывают фотоны. Эти данные затем используются для создания изображений срезов микросхемы с высоким разрешением, из которых с помощью рендеринга создаются трехмерные модели.

После создания трехмерного изображения его можно сравнить с оригинальным дизайном, чтобы помочь компаниям или организациям, которые хотят убедиться, что микросхемы изготовлены правильно и соответствуют проектным спецификациям.

Исследователи отмечают, что микросхемы имеют характерные особенности, поэтому можно сказать, как и где были изготовлены.

Кроме того, этот процесс позволяет без разрушения микросхемы выполнять обратную разработку (reverse engineering) — исследование устройства с целью установления принципов его работы.

По словам ученых, в работе микросхем многое зависит от того, как организована их внутренняя структура.

Это как нервные связи в мозге. Подробно изучив микросхему, вы сможете понять, что она делает, не разрушая ее. С этой технологией со сокрытием интеллектуальной собственности в микросхемах покончено, — подчеркивают исследователи.

Также, по мнению ученых, эта технология может внести свой вклад в процесс сертификации для обеспечения «чистоты» микросхем, применяемых в компьютерах или коммуникационном оборудовании, которое используется мировыми компаниями и правительствами.

Напомним, украинская компания Polyteda Cloud в 2016 году выиграла грант Еврокомиссии для разработки инновационного проекта, который будет применяться для финальной проверки правильности работы новой микросхемы.


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