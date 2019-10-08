Нова технологія використовує рентгенівське випромінювання для висвітлення фрагментів мікросхем

https://racurs.ua/ua/n127783-zakladky-komerciyni-sekrety-ta-nespravnosti-u-komp-uternyh-mikroshemah-dopomojut-vyyavyty.html

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Виявляти несправні комп’ютерні мікросхеми чи приховані модифікації у них (так звані апаратні закладки), не руйнуючи самі чіпи, дозволить методика, розроблена вченими з Інституту Пола Шерера (Швейцарія) та дослідниками Інженерної школи Вітербі (США).

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Новий метод полягає в перевірці цілісності комп’ютерних мікросхем за допомогою рентгенівських променів, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в Nature Electronics.

Цей метод, що має назву птихографічна рентгенографія, використовує рентгенівське випромінювання з синхротрона для висвітлення невеликої області мікросхеми.

Отримані результати вимірюються за допомогою масиву детекторів, котрі підраховують фотони. Ці дані потім використовуються для створення зображень зрізів мікросхеми з високою роздільною здатністю, з яких за допомогою рендерингу створюються тривимірні моделі.

Після створення тривимірного зображення його можна порівняти з оригінальним дизайном, щоб допомогти компаніям або організаціям, які хочуть переконатися, що мікросхеми виготовлені правильно і відповідають проектним специфікаціям.

Дослідники зазначають, що мікросхеми мають характерні особливості, тому можна сказати, як і де вони були виготовлені.

Крім того, цей процес дозволяє без руйнування мікросхеми виконувати зворотну розробку (reverse engineering) — дослідження пристрою з метою встановлення принципів його роботи.

За словами учених, у роботі мікросхем багато залежить від того, як організована їхня внутрішня структура.

Це як нервові зв’язки у мозку. Детально вивчивши мікросхему, ви зможете зрозуміти, що вона робить, не руйнуючи її. З цією технологією з приховуванням інтелектуальної власності в мікросхемах покінчено, — наголошують дослідники.

Також, на думку учених, ця технологія може внести свій вклад в процес сертифікації для забезпечення «чистоти» мікросхем, які застосовуються у комп’ютерах або комунікаційному обладнанні, котре використовується світовими компаніями і урядами.

Нагадаємо, українська компанія Polyteda Cloud у 2016 році виграла грант Єврокомісії для розробки інноваційного проекту, який застосовуватиметься для фінальної перевірки правильності роботи нової мікросхеми.