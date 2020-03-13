Дорогу китайским товарам: кто продолжает привозить посылки в разгар эпидемии

Как получить посылку из Китая

https://racurs.ua/n135146-dorogu-kitayskim-tovaram-kto-prodoljaet-privozit-posylki-v-razgar-epidemii.html

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Мировая паника, образовавшаяся вокруг коронавируса, заставила многих отказаться от покупок в Китае. При этом ВООЗ (всемирная организация охраны здоровья) отметила, что вирус не передается через предметы, и не вводила ограничений на перемещение товаров через границу и международную торговлю. Переживания украинцев о наступлении дефицита гаджетов и резкий скачок цен абсолютно беспочвенны. Транспортные компании продолжают работать в штатном режиме, правда, с небольшими задержками.

Что изменилось в сроках поставки

Вспышка эпидемии подкосила транспортное сообщение с КНР. Это произошло вследствие сокращения численности авиарейсов. Аэропорты и вокзалы Китая работают не в полную мощность, из основной массы маршрутов осталось порядка 40%. Множество магазинов известных торговых площадок, таких как «ТаоБао» и «Алиэкспресс» подверглись жестким ограничениям в работе, из-за чего прекратились прямые поставки в Украину. При этом сообщение внутри страны продолжает прекрасно функционировать.

Как получить посылку из Китая

Закономерный вопрос, терзающий миллионы потребителей, как забрать заказанный товар. Ответ достаточно простой: необходимо обратиться в транспортно-логистическую компанию, которая работает как на территории КНР, так и в Украине. Это поможет снизить сроки поставки и сэкономить на стоимости.

Meest China уже в течение нескольких лет осуществляет поставку товаров из Китая. Наличие собственного склада в Гуанчжоу площадью 5000 кв. м позволяет производить:

консолидацию (группировка товаров от различных поставщиков в единую посылку);

расконсолидацию (разделение крупных посылок на несколько поставок);

проверку (обследование товаров на наличие брака и соответствие заявленным параметрам);

отправку готовых грузов.

Доставка посылок из Китая предлагается нашей компанией по выгодным тарифам для зарегистрированных пользователей на портале meest.cn, мы гарантируем оперативную отправку в Украину.

Почему выгодно обращаться в Meest China

Все товары изначально поставляются на склад компании, где формируются и отправляются прямиком в Украину. Транспортировка грузов осуществляется по воздуху, морю и суше. В зависимости от вида перевозки будут отличаться сроки и стоимость доставки.

Украинские потребители могут выбрать удобный вариант получения посылки:

курьером по адресу;

в почтамте «Приват Банка» (перед заказом уточните допустимые размеры ячеек);

в отделении «Мист Экспресс»;

в отделениях «Новой Почты» или «УкрПочты».

Обратите внимание, что на складе убирается фирменная упаковка с одежды, обуви и сумок для минимизации стоимости растаможки. А с электроники, аксессуаров и хрупких изделий фирменная упаковка, наоборот, не снимается даже по просьбе покупателя.

Совершая покупки с компанией Meest China, вы избавите себя от излишних переживаний и приобретения «кота в мешке».