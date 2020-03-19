Топ-6 парфюмов этой весны

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Ракурс

Этот год знаменует собой эру возвращения: многие известные бренды, такие как Chanel, Viktor & Rolf, Gucci, воскрешают классику и совершенствуют ее. Среди широкого выбора весенних ароматов сложно остановиться на чем-то конкретном, поэтому мы решили сделать для вас подборку лучших флаконов от ведущих парфюмерных домов. Подобно чувству влюбленности, которое заставляет нас ежесекундно проверять свой телефон на наличие новых сообщений, эти свежие духи вызовут у вас желание вдыхать их снова и снова.

Christian Dior Rose N’Roses — свежий фланкер бестселлера Miss Dior. Невероятно легкий и в меру сладкий аромат, в основе которого лежат нотки грасской и дамасской розы. Они красиво обрамляют композицию цветочной вуалью. Микс белого мускуса и мандарина в парфюме завораживает даже тех, кто не любит розы. В девчачьем флаконе хранится терпкость герани и горечь цитрусовых. Эта потрясающая новинка станет для вас мастхэвом на каждый день.

Еще одна история о розах — нишевые духи Diptyque Eau Rose . Они созданы для тех, кто ценит ненавязчивость, естественность в парфюмерии. Неповторимая ода бархатному цветку, тонкая и невероятно гармоничная, которая раскрывает все грани женственности.

Для истинных сладкоежек бренд Juicy Couture создал карамельную парфюмированную воду Viva La Juicy . Восточный аромат сандала, пралине и лесные ягоды: кажется, этот вкусный и по-настоящему весенний запах не выйдет из моды еще очень долго. А розовый флакон в ретро-стиле украсит полочку с вашими бьюти-любимчиками.

Немного сладкой ваты и бодрящий бергамот — в Viktor & Rolf Flowerbomb гармонично соседствуют оба аккорда. Опьяняющий шлейф жасмина, фрезии и орхидеи влечет за собой и после первого же нанесения погружает владелицу аромата в атмосферу цветущего ботанического сада. Финальной мелодией зазвучат нежные пачули, не оставляя для вас ни шанса забыть этот ароматный флер.

В нежном перламутровом флаконе Salvatore Ferragamo Amo Ferragamo Flowerful — пьянящий ром Кампари с цветами японского лимонника. Юзу и ягодный джем из черной смородины ярко заявляют о себе в самом начале, медленно переходя в пряность садовой сливы и цветочные мотивы розового пиона с бутонами жасмина. Вы даже не заметите, как он сольется с кожей, невидимой освежающей дымкой следуя за вами.

Nomade Absolu de Parfum от Chloé — это древесный аромат с восхитительным сладким оттенком. Первым делом вы почувствуете землистые ноты мха и фруктовую нотку алычи, которая создает баланс терпкости. Неспроста название парфюма переводится как «странник», ведь композиция гипнотизирует своей таинственностью, граничит между нежностью и силой. Шипровая фантазия идеальна для весенних прогулок и особенно гармонично будет звучать на теле в дождливый день.

Любой из этих парфюмерных шедевров обещает украсить ваши будни и вне зависимости от обстоятельств поднимет настроение. Выбирайте флакон, который вдохновит вас на смелые решения, а возможно, даже и на кардинальное изменение образа.