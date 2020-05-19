Когда нужно обращаться за помощью к IT-юристу. Фото: Unsplash

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Большинство стартапов поначалу стремится обходиться без юриста в штате. Функции правоведа берут на себя кадровики, менеджеры по работе с клиентами и бухгалтерия. Но без грамотного ИТ-юриста такие компании обречены на регулярные споры с налоговой, партнерами и собственными сотрудниками.

Когда требуется помощь IT-юриста

Юрист для IT-компании жизненно необходим не только в конфликтных ситуациях, когда мирно договориться не получилось и требуется защита интересов в арбитражном суде. Юристы в сфере IT выполняют куда больший спектр задач. Они:

проводят юридический аудит программного продукта;

составляют лицензионный договор на ПО и пользовательские соглашения;

разрабатывают договоры о создании служебного произведения;

составляют договоры об отчуждении объектов интеллектуальной собственности;

разрабатывают соглашения о неконкуренции или конфиденциальности.

Профессиональный юрист окажет информационную поддержку в переговорах с инвесторами, разработчиками, заказчиками и не даст владельцу компании совершить досадных ошибок.

Плюсы правовой поддержки для IT-бизнеса

Несмотря на размытые формулировки законодательства, IT-юрист проанализирует судебную практику и в любом споре отыщет максимально обоснованное решение. Когда контрагент уклоняется от оплаты, именно юрист составит претензию с четко прописанными негативными последствиями. Нередко этот подход вынуждает партнера погасить задолженность в досудебном порядке.

Настоящий профессионал всегда обнаружит в договоре клиента неподходящие для компании моменты и внесет необходимые правки. Если юрист дополнительно выступает экспертом в налоговой сфере, компания гарантированно заплатит меньше налогов.

Еще до заключения сделки специалист проанализирует платежеспособность потенциального клиента и составит договор таким образом, чтобы компания гарантированно получила оплату. Таким образом, для любого бизнеса, связанного с информационными технологиями, IT-юристы станут мудрыми аналитиками, которые сохранят деньги и доброе имя компании.

Чем рискует бизнес при отсутствии профессиональной юридической помощи

Компания-правообладатель с некорректно составленным лицензионным договором на ПО — лакомый кусочек для мошенников. Степень тяжести последствий недальновидности для IT-компании разная: от недополученной прибыли в краткосрочном периоде до полной утраты имущественного права на служебное произведение.

Без юридической поддержки IT-бизнес все время подвержен рискам: финансовым, технологическим, репутационным. В то время как квалифицированный юрист обеспечит грамотный документооборот и предупредит судебные разбирательства.

Такая компания не только будет уверенно развиваться, но и предстанет в глазах инвесторов достойно и привлекательно. При этом в штат зачислять специалиста необязательно. IT-юристы в Украине прекрасно справляются со своими задачами и на аутсорсинге.