Ракурсhttps://racurs.ua/
Когда нужно обращаться за помощью к IT-юристу. Фото: Unsplash
Когда нужно обращаться за помощью к IT-юристуhttps://racurs.ua/n138406-kogda-nujno-obraschatsya-za-pomoschu-k-it-uristu.htmlРакурс
Большинство стартапов поначалу стремится обходиться без юриста в штате. Функции правоведа берут на себя кадровики, менеджеры по работе с клиентами и бухгалтерия. Но без грамотного ИТ-юриста такие компании обречены на регулярные споры с налоговой, партнерами и собственными сотрудниками.
Когда требуется помощь IT-юриста
Юрист для IT-компании жизненно необходим не только в конфликтных ситуациях, когда мирно договориться не получилось и требуется защита интересов в арбитражном суде. Юристы в сфере IT выполняют куда больший спектр задач. Они:
проводят юридический аудит программного продукта;
составляют лицензионный договор на ПО и пользовательские соглашения;
разрабатывают договоры о создании служебного произведения;
составляют договоры об отчуждении объектов интеллектуальной собственности;
разрабатывают соглашения о неконкуренции или конфиденциальности.
Профессиональный юрист окажет информационную поддержку в переговорах с инвесторами, разработчиками, заказчиками и не даст владельцу компании совершить досадных ошибок.
Плюсы правовой поддержки для IT-бизнеса
Несмотря на размытые формулировки законодательства, IT-юрист проанализирует судебную практику и в любом споре отыщет максимально обоснованное решение. Когда контрагент уклоняется от оплаты, именно юрист составит претензию с четко прописанными негативными последствиями. Нередко этот подход вынуждает партнера погасить задолженность в досудебном порядке.
Настоящий профессионал всегда обнаружит в договоре клиента неподходящие для компании моменты и внесет необходимые правки. Если юрист дополнительно выступает экспертом в налоговой сфере, компания гарантированно заплатит меньше налогов.
Еще до заключения сделки специалист проанализирует платежеспособность потенциального клиента и составит договор таким образом, чтобы компания гарантированно получила оплату. Таким образом, для любого бизнеса, связанного с информационными технологиями, IT-юристы станут мудрыми аналитиками, которые сохранят деньги и доброе имя компании.
Чем рискует бизнес при отсутствии профессиональной юридической помощи
Компания-правообладатель с некорректно составленным лицензионным договором на ПО — лакомый кусочек для мошенников. Степень тяжести последствий недальновидности для IT-компании разная: от недополученной прибыли в краткосрочном периоде до полной утраты имущественного права на служебное произведение.
Без юридической поддержки IT-бизнес все время подвержен рискам: финансовым, технологическим, репутационным. В то время как квалифицированный юрист обеспечит грамотный документооборот и предупредит судебные разбирательства.
Такая компания не только будет уверенно развиваться, но и предстанет в глазах инвесторов достойно и привлекательно. При этом в штат зачислять специалиста необязательно. IT-юристы в Украине прекрасно справляются со своими задачами и на аутсорсинге.