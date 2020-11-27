Метановые пузыри на Байкале, фото: The Siberian Times

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Ракурс

В Байкале, самом глубоком озере мира, образовались удивительные замерзшие метановые пузыри в кристально чистом льду.

Такой чистый лед в определенных районах этого озера можно наблюдать в ноябре и декабре, сообщает издание The Siberian Times.

Такие пузырьки замерзают слоями один над другим и в целом могут достигать в глубину 1,5 м.

Они появляются из-за особенностей озера — Байкал расположен в рифтовой впадине, фактически в трещине в земной коре. У этого озера нет твердого дна, вместо этого его глубина ограничена подушкой из донных отложений, которые заполняют самую узкую часть этой трещины.

Эти отложения, подобно болотам, содержат много газа, среди которого и метан.

Хотя в последние годы в озере фиксируется увеличение количества таких пузырьков, ученые, ведущие соответствующие наблюдения, отрицают версию, что это связано с глобальным потеплением, поскольку температура на дне озера почти не изменилась.

Зато упал уровень воды в Байкале, что и приводит к увеличению утечек метана, отмечают исследователи.

Напомним, считается, что в 2015 году на Байкале погиб один из сыновей экс-президента Украины Виктора Януковича.