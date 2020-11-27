Метанові бульбашки на Байкалі, фото: The Siberian Times

https://racurs.ua/ua/n147055-dyvovyjni-zamorojeni-metanovi-bulbashky-z-yavylysya-na-nayglybshomu-ozeri-svitu-video.html

Ракурс

У Байкалі, найглибшому озері світу, утворилися дивовижні замерзлі метанові бульбашки в кришталево чистому льоді.

Такий найчистіший лід в певних районах цього озера можна спостерігати у листопаді та грудні, повідомляє видання The Siberian Times.

Такі бульбашки замерзають шарами один над іншим і загалом можуть сягати в глибину 1,5 м.

Вони з’являються через особливість озера — Байкал розташований у рифтовій западині, фактично в тріщині у земній корі. В цього озера немає твердого дна, натомість його глибина обмежена подушкою з донних відкладень, котрі заповнюють найвужчу частину цієї тріщини.

Ці відкладення, подібно до боліт, містять багато газу, серед якого і метан.

Хоча в останні роки в озері фіксується збільшення кількості таких бульбашок, учені, котрі ведуть відповідні спостереження, заперечують версію, що це пов’язано з глобальним потеплінням, оскільки температура на дні озера майже не змінилася.

Натомість впав рівень води у Байкалі, що й призводить до збільшення витоків метану, наголошують дослідники.

Нагадаємо, вважається, що в 2015 році на Байкалі загинув один із синів екс-президента України Віктора Януковича.