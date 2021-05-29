Сервис Posylka.net — эффективный помощник для отслеживания посылок. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n155316-servis-posylka-net-effektivnyy-pomoschnik-dlya-otslejivaniya-posylok.html

Ракурс

Развитие торговли в интернете давно способствует простоте шоппинга. Теперь даже самую простую вещь можно заказать из США или Китая, при этом заплатив всего несколько долларов за доставку или получив товар вовсе бесплатно.



Единственная проблема — это отслеживание. Каждый покупатель хочет знать, где его посылка находится в текущий момент. Для таких случаев есть сервис Posylka.net.

Это единая платформа, где собрана информация от большого количества почтовых и курьерских служб. Всего несколько кликов — и можно отследить посылку, получив полную информацию о доставке. Данные о посылке предоставляются круглосуточно, а при желании можно подписаться на уведомления и получать актуальную информацию на почту или телефоне.

Что нужно для отслеживания посылки?

После отправки продавец формирует трек-код, передаваемый покупателю. Есть определенный набор цифр и букв, используемый при отслеживании. Стандартный путь посылки выглядит следующим образом:

товар подготовлен и отгружен продавцом;

посылка сортируется в стране отправителя;

поступает на пограничный пункт;

отправляется на территорию страны клиента;

находится на таможенном пункте;

проходит проверки;

прибывает в нужное почтовое отделение.

Некоторые покупатели не знают, кто именно курирует конкретное отправление. Ничего страшного в этом нет, потому что сервис Posylka.net автоматически определит компанию, которая является как международным, так и внутренним перевозчиком.

Мобильное приложение

Программа Posylka.net в App Store или Google Play позволит за считанные минуты скачать функционал на телефон и в любой момент воспользоваться инструментом. У мобильной версии есть несколько преимуществ:

простой интерфейс;

отличная оптимизация;

сохранение нескольких номеров для отслеживания;

автоматическое оповещение;

получение уведомлений об изменении статуса посылки.

Стандартно отслеживание доступно со второго дня после отправки, но в некоторых случаях информация появляется только на седьмой день. Небольшие магазины отправляют посылки партиями, а крупные магазины каждый день.

Ожидание посылки может быть утомительным для большинства покупателей. Но в этом случае ничего не удастся сделать. Либо заказывать дорогостоящую пересылку за несколько дней, либо пользоваться бесплатной доставкой, но придется ждать.