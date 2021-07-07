Гид для покупателей: 5 лучших стиральных машин в 2021 году

https://racurs.ua/n156842-gid-dlya-pokupateley-5-luchshih-stiralnyh-mashin-v-2021-godu.html

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Найти стиральную машину в Киеве, другом городе-миллионнике или в небольшом населенном пункте легко. Сетевые интернет-магазины доставляют технику по всей Украине. Сложнее определиться с моделью. Стиральная машина https://www.citrus.ua/stiralnye-mashiny/ должна устраивать функционально, по цене и при этом быть надежной. В обзоре мы собрали топовые устройства с разной стоимостью. В списке они расположены в свободном порядке.

Indesit BWSD 51051

Отличный семейный вариант стоимостью от 5,5 тыс. грн. Устройство с фронтальной загрузкой и барабаном, который вмещает до 5 кг. Оснащено интеллектуальной электронной системой управления и цифровым дисплеем. Работает экономично благодаря А+ классу энергопотребления.

Предусмотрен расширенный список режимов — всего 16 программ. Например, кроме стандартных вариантов можно включить усиленное полоскание или задать стирку пуха. Поддерживает фирменную технологию Push&Wash — вы загружаете белье, удерживаете соответствующую кнопку, а стиральная машина самостоятельно выбирает и задает параметры стирки. При этом цикл длится всего 45 минут.

Максимальная скорость вращения барабана — 1000 об/мин. Отжим — единственная слабая сторона устройства. Если поставить меньше 1000 об/мин, скорее всего с вещей будет капать вода.

Bosch WAJ20170UA

Более вместительная модель, рассчитанная на 7 кг стирки. Стоимость относится к среднему сегменту и начинается с 11 тыс. грн. Оснащена инверторным двигателем, который обеспечивает тихую работу. На двигатель EcoSilence Drive предоставляется отдельная гарантия с продолжительностью в 10 лет. У устройства А+++ класс энергопотребления, за счет чего расход электроэнергии минимальный.

Модель поддерживает фирменные функции:

Speed Perfect — полноценная стирка на 65% быстрее, вне зависимости от степени загрязнения белья.

Volt Check — защита от перепадов напряжения и предупреждение пользователей, если замечены колебания тока или нестабильная работа системы.

Vario Drum — уникальная структура барабана, одновременно обеспечивающая интенсивную и бережную стирку.

Модель оборудована LED-дисплеем. С его помощью можно задать время начала и окончания стирки, а также отсрочить старт на 24 часа максимум.

Candу GVЗ4 126TC2

Приобрести стиральную машину в среднем можно за 6,5−7 тыс. грн. Это узкая, но вместительная благодаря своей глубине модель. Вместимость барабана — 6 кг. Поместится даже в самой маленькой ванной комнате.

Оснащена интеллектуальной мульти-тач панелью управления. Корректировать работу можно с помощью сенсорного цифрового дисплея. Кстати, в комплекте прилагается стилус для управления, но если почитать отзывы — на деле пользуются им редко. Класс энергопотребления — А++.

Корпус устройства частично защищен от протечек воды. Кнопки можно заблокировать, включив функцию защиты от детей. Предусмотрена функция контроля дисбаланса уровня пены. Заложено 15 программ, включая стирку без смятия вещей и удаление старых пятен. Температурный режим настраивается в каждой программе.

Дозагрузить белье в процессе стирки нельзя. Максимальная скорость отжима составляет 1200 об/мин. После стирки вещи требуют только непродолжительной сушки. При необходимости стирку можно отложить на 24 часа.

Electrolux EW6T4R061

Суперузкая модель с вертикальной загрузкой белья. Вариант для смарт-квартир с маленькой площадью. Стоимость модели — около 10 тыс. грн. Ширина всего 40 см.

Вертикальные стиральные машины не менее функциональны, чем модели с фронтальной загрузкой. Это полностью автоматическое устройство с А+++ классом энергосбережения. Поддерживаются такие фишки:

Система Sensi Care — отвечает за подбор программы и длительность стирки, учитывая загруженность барабана.

Режим «Мягкость+"‎ — обеспечивает максимальную свежесть белья. Перед финальным отжимом вещи дополнительно замачиваются с добавлением кондиционера.

Опция «Менеджер времени» — бережная, эффективная стирка с оптимальной для вас длительностью.

Антиаллергенная программа для интенсивного избавления белья от раздражающих элементов. В процессе стирки происходит дополнительная обработка паром.

LG LSWD100

Одна из самых надежных и популярных моделей в 2021 году. Недостаток устройства — высокая стоимость. Чтобы купить стиральную машину, нужно приблизительно 40 тыс. грн.

Оснащение рассчитано на стирку, сушку и разглаживание вещей. Барабан модели вмещает 12 кг белья. При этом высушить машинка может до 7 кг вещей. Есть дополнительный мини-барабан для быстрой стирки небольшого количества одежды — до 2 кг. Насчитывает 8 режимов стирки и 5 программ сушки. Возможна антиаллергенная чистка вещей паром.

Работает на базе тихого и мощного инверторного двигателя. Поддерживает такой брендовый функционал:

Eco Hybrid — сушка горячим воздухом для сниженного потребления воды или сушка циркуляцией воды для сокращения цикла стирки.

TrueSteam — смешение горячего пара с водой для мягкого воздействия на ткань и полного растворения остатков моющего средства. Пар также устраняет бактерии и источники аллергии.

Smart Diagnosis — самодиагностика машинки. Данные можно запомнить и передать в сервисный центр.

Модель имеет встроенный Wi-Fi модуль. Она может стать частью системы умный дом. Для управления разработано фирменное приложение LG ThinQ, которое доступно на iOS и Android.