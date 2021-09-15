Инвесторам: потенциальная доходность Facebook — 18% годовых

https://racurs.ua/n160201-investoram-potencialnaya-dohodnost-facebook-18-godovyh.html

Ракурс

Социальные сети — это важный способ коммуникации между людьми, который во многом смог заменить СМИ, общение по телефону и личные встречи. Также они предлагают развлечения, позволяют развивать бизнес. Чем больше социальная сеть, тем существеннее ее возможности.

Так, Facebook в 2021 году насчитывает более 3 млрд пользователей со всего мира. Часть аудитории присутствует в принадлежащих компании Instagram, Whatsapp. Впечатляющий потенциал развития привлекает инвесторов и порождает дискурс вокруг нарастающего культурного, политического и социально-психологического влияния Facebook.

Facebook доминирует на рынке социальных сетей

По мнению авторитетных аналитических агентств, компания недооценена. Это значит, что акции Фейсбук ffin.ua/ru/stocks/FB в течение следующих 2−3 лет продемонстрируют существенный рост. Впрочем, инвестирование должно включать глубокий анализ, особенно в том случае, когда вкладываются крупные суммы. Для снижения рисков рекомендуется всегда диверсифицировать активы, охватывать различные секторы экономики. Так, помимо положительных прогнозов относительно дальнейшего развития Facebook, существуют и отрицательные.

Компания столкнулась с давлением властей США, в судах рассматриваются антимонопольные иски. Есть вероятность, что «Фейсбук» вынудят продать Instagram и Whatsapp, что приведет к снижению стоимости ценных бумаг. В то же время инвестору нужно детально проанализировать показатели компании перед принятием решения о покупке акций или обратиться к опытным специалистам.

В 2021 году Facebook демонстрирует рост доходов. Чистая прибыль достигла практически $10 млрд. За последние 6 месяцев акции выросли на 33,8%, а за 5 лет — на 191,2%. На начало августа стоимость одной ценной бумаги составляет $363,5, консенсус-прогноз — $429. Потенциальная годовая прибыль может достигнуть практически 18%.

Покупка акций «Фейсбук»

Стать инвестором одной из крупнейших и известнейших компаний США довольно просто. Если раньше в Украине такой способ сохранения и приумножения денежных средств пользовался невысокой популярностью, то уже сегодня все больше украинцев вкладывают деньги в корпорации из различных стран — в первую очередь в высокотехнологичный сектор США. «Фейсбук» является ярким его представителем. Компания активно работает над новыми решениями, например, ИИ, виртуальной реальностью, она умело сочетает наработки с уже действующим функционалом соцсети.

Чтобы купить акции компании, необходимо:

зарегистрировать аккаунт на официальном сайте «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»;

пополнить счет на нужную сумму;

через специальную платформу Tradernet найти компанию по тикеру FB на бирже NASDAQ;

выбрать количество ценных бумаг;

подтвердить покупку.



После этого акции поступят в депозитарий Freedom Finance Ukraine, который является надежным хранилищем и действует по лицензии контролирующих органов Украины. Инвестор в любой момент сможет продать принадлежащие ему активы, подарить их другим людям, передать по наследству, совершать прочие имущественные операции со своей собственностью.

Покупка ценных бумаг американских компаний возможна за счет наличия европейского подразделения, зарегистрированного на Кипре и входящего в состав Freedom Holding Corp. Клиент вправе рассчитывать на персональные консультации от опытных финансовых специалистов. Кроме того, на официальном сайте предлагаются обучающие курсы, разработанные экспертами «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». Это позволит грамотно вкладывать деньги.