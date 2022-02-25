Ракетный удар нанесен по столице Украины ночью

https://racurs.ua/n167546-raketnyy-udar-nanesen-po-stolice-ukrainy-nochu.html

Ракурс

В пятницу, 25 февраля, возобновились ракетные удары. Обломки ракеты попали в столичный жилой дом по улице Кошица, 7а.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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«По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7А. Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения», — написал Кличко в Telegram-канале.

В ГСЧС сообщили, что в результате попадания объекта в жилой дом начался пожар. К 05:37 пожар двух ячеек в многоквартирном жилом доме по ул. Кошица, 7а был ликвидирован на площади 100 кв м.