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Владимир Зеленский, фото: Sputnik

Оружие от международных партнеров направляется в Украину — Зеленский

26 фев 2022, 10:39
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Україна отримає від міжнародних партнерів зброю та військове обладнання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у Твіттері за результатами переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном, — зазначив Зеленський. — До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!

У повідомленні Зеленського не вказано, чи саме Франція буде постачальником цієї зброї.



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Нагадаємо, вчора, 25 лютого, стало відомо, що Франція підтримала відключення Росії від міжнародної банківської системи передавання інформації SWIFT.

Источник: Ракурс


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