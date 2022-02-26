Владимир Зеленский, фото: Sputnik

https://racurs.ua/n167617-orujie-ot-mejdunarodnyh-partnerov-napravlyaetsya-v-ukrainu-zelenskiy.html

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Україна отримає від міжнародних партнерів зброю та військове обладнання.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у Твіттері за результатами переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном, — зазначив Зеленський. — До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!

У повідомленні Зеленського не вказано, чи саме Франція буде постачальником цієї зброї.

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Нагадаємо, вчора, 25 лютого, стало відомо, що Франція підтримала відключення Росії від міжнародної банківської системи передавання інформації SWIFT.