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Владимир Зеленский, фото: Sputnik
Оружие от международных партнеров направляется в Украину — Зеленскийhttps://racurs.ua/n167617-orujie-ot-mejdunarodnyh-partnerov-napravlyaetsya-v-ukrainu-zelenskiy.htmlРакурс
Україна отримає від міжнародних партнерів зброю та військове обладнання.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у Твіттері за результатами переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Новий день на дипломатичному фронті почали з розмови з Еммануелем Макроном, — зазначив Зеленський. — До нас прямує зброя та обладнання від наших партнерів. Антивоєнна коаліція діє!
У повідомленні Зеленського не вказано, чи саме Франція буде постачальником цієї зброї.
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Нагадаємо, вчора, 25 лютого, стало відомо, що Франція підтримала відключення Росії від міжнародної банківської системи передавання інформації SWIFT.