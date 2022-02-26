Мы не отказывались от переговоров, Россия выдвигает ультиматум — советник главы ОП

https://racurs.ua/n167636-my-ne-otkazyvalis-ot-peregovorov-rossiya-vydvigaet-ultimatum-sovetnik-glavy-op.html

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Росія висунула «неприйнятні умови та ультиматуми», а слова речника РФ Дмитра Пєскова не відповідають дійсності. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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«Коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, — це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку. Зрозуміло, що потрібнийі нший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України», — заявив Подоляк.

Він додав, що українці своїм спротивом довели, що Росія марно намагається «загнати нас у глухий кут». Водночас наступ у ніч проти 26 лютого спростовує «брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися».