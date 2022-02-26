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Мы не отказывались от переговоров, Россия выдвигает ультиматум — советник главы ОП

Мы не отказывались от переговоров, Россия выдвигает ультиматум — советник главы ОП

26 фев 2022, 18:51
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Росія висунула «неприйнятні умови та ультиматуми», а слова речника РФ Дмитра Пєскова не відповідають дійсності. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



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«Коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, — це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку. Зрозуміло, що потрібнийі нший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України», — заявив Подоляк.

Він додав, що українці своїм спротивом довели, що Росія марно намагається «загнати нас у глухий кут». Водночас наступ у ніч проти 26 лютого спростовує «брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися».

Источник: Ракурс


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