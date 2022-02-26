https://racurs.ua/n167639-sholca-ugovorili-razreshit-postavku-ukraine-nemeckogo-orujiya-iz-niderlandov-politico.html

Ракурс

Німеччина перестала блокувати поставки своєї зброї до України.

Нідерланди отримали дозвіл від ФРН надіслати 400 протитанкових керованих реактивних снарядів. До цього Шольц кілька тижнів забороняв постачання. Про це повідомило видання Politico.

Зміни у Німеччині відбуваються у той момент, коли численні західні союзники мобілізуються, щоб надіслати Україні більше гармат, боєприпасів і навіть систем протиповітряної оборони, оскільки російські війська обстрілюють великі українські міста.

Раніше про такі наміри оголосили в НАТО, а Варшава 25 лютого надіслала воєнний конвой. Бельгія терміново надасть Україні 2 тис. кулеметів і 3,8 тонн пального, а Словаччина — 12 тис. мін, 10 тис. тонн пального, 2,4 тонн авіаційного керосину, два комплекси розмінування Bozena.

Зміни у ставленні Німеччини можуть означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки значна частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково німецького виробництва. Це надає Берліну законний контроль над їх передачею. Проте зміна позиції Берліна не обов’язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок вирішується окремо.

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Раніше українські посадовці довгий час скаржилися на відмову Німеччини дозволити поставки зброї для зміцнення оборони України.

Естонія, зокрема, заявила, що хоче відправити старі гаубиці, але їй завадили зробити це, оскільки Німеччина не давала дозволу. Естонія купила зброю у Фінляндії. Та погодилася про передачу зброї, але її заблокувала Німеччина, оскільки спочатку продала гаубиці Фінляндії.