Один из бункеров Гитлера

https://racurs.ua/n167638-putin-uvolil-nachalnika-genshtaba-rf-nardep.html

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Народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин уволил начальника генштаба РФ.



По словам Гончаренко, Путин боится отстранения от власти ближайшим окружением.

«Есть информация из хорошего источника. Путин уволил начальника генштаба РФ. У Путина истерика. Он переехал в бункер. Не общается с ближайшим окружением из-за боязни, что они попытаются его отстранить от власти», — написал Гончаренко в Telegram.