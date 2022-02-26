Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Оодин із бункерів Гітлера

Путін звільнив начальника генштабу РФ і схоронився в бункері— нардеп

26 лют 2022, 19:17
999

Народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин уволил начальника генштаба РФ.

По словам Гончаренко, Путин боится отстранения от власти ближайшим окружением.

«Есть информация из хорошего источника. Путин уволил начальника генштаба РФ. У Путина истерика. Он переехал в бункер. Не общается с ближайшим окружением из-за боязни, что они попытаются его отстранить от власти», — написал Гончаренко в Telegram.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів