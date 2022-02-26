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Ракурс
Российский поезд пошел на х*й — ВСУ взорвали железнодорожные узлы, соединяющие с РФ

Русский поезд пошел на х*й — ВСУ взорвали железнодорожные узлы, соединяющие с РФ

26 фев 2022, 18:54
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Українські війська підірвали залізничні вузли, що зв’язують українську залізницю з російською. Це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Як повідомляє УП з посиланням на заяву «Укрзалізниці» з цього приводу, росіяни запросили відновити зв’язок із центральним штабом УЗ нібито з гуманітарною метою. На це вони отримали відповідь від українських диспетчерів: «Російський потяг, йди на х*й!».



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«Русский корабль, иди на х. й!» — саме так захисники Зміїного відповіли ворогові.

Источник: Ракурс


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