Великобритания: Вскоре сверхбогатым людям, связанным с режимом Путина, "негде будет спрятаться"

https://racurs.ua/n167646-velikobritaniya-my-idem-za-ukrainoy.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс склала новий список російських олігархів, які мають бути піддані санкціям.

Про це пише The Times, повідомляє «Європейська правда».

Трасс заявила, що найближчими тижнями обмеження стосуватимуться ще більшої кількості клептократів, сказавши їм: «Ми йдемо за вами».

.

Вона додала, що надбагатим людям, пов’язаним із режимом Владіміра Путіна, які використовували юридичні фірми Лондона, щоб загрожувати уряду, «ніде буде сховатися».

Днями прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про найбільший і найсуворіший пакет економічних санкцій, які Росія коли-небудь бачила.