Россия захватила два украинских гражданских судна в Черном море. Фото: regionews.ua

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Два цивільних судна, які ходять під прапором України, захопили росіяни в Чорному морі.

Флот РФ захопив ці судна 26 лютого у північно-західній частині Чорного моря — за 22 милі від острова Зміїний. В територіальному морі Румунії був захоплений танкер «Афіни». Перед тим екіпаж отримав наказ підійти до військового корабля Росії для проведення огляду. Про це 27 лютого повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

Крім того, морські прикордонники зафіксували різку зміну курсу суховантажем «Принцеса Ніколь», який також з румунських вод прямував до острова Зміїний. Після того, як ці судна підійшли до кораблів РФ, з ними зник зв’язок.

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Сьогодні, 27 лютого, системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування за 18 миль від окупованого Криму. На обох судах перебувають майже 50 цивільних — це члени екіпажу.

Нагадаємо, 26 лютого Туреччина заборонила прохід у Чорне море кораблям з Російської Федерації. Після вторгнення РФ в Україну Київ попросив Анкару закрити для російських кораблів протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Чорне море із басейном Середземного моря.