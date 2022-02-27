Евросоюз обнародовал прогноз количества беженцев из Украины

https://racurs.ua/n167692-evrosouz-obnarodoval-prognoz-kolichestva-bejencev-iz-ukrainy.html

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ЄС очікує переселення понад семи мільйонів українців через війну Росії.

Про це заявив комісар ЄС з кризового врегулювання Янез Ленарчич. Він попередив, що дає лише приблизні оцінки ООН, оскільки бойові дії не дозволили зробити точні підрахунки.

Ленарич додав, що, за даними ООН, якщо війна продовжиться, то «буде приблизно 18 млн українців, які постраждають у гуманітарному плані — чи то в самій Україні, чи в сусідніх країнах».

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За три дні після початку вторгнення Росії Україну залишили 368 тис. людей. Люди тікають до сусідніх країн — Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. Такі дані наводить Агентство ООН у справах біженців.

Зокрема, лише за 15 годин до Польщі прибули понад 45 тис. українців. На польсько-українському кордоні стоять 14-кілометрові черги, а час очікування становить 40 годин, повідомляють в ООН.