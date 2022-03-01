Австралия выделила 50 млн дол. на военную помощь Украине

Австралия также оказывает военную помощь Украине

https://racurs.ua/n167755-avstraliya-vydelila-50-mln-dol-na-voennuu-pomosch-ukraine.html

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Австралія надасть Україні ракети, боєприпаси та іншу військову техніку на 50 млн дол. для боротьби з російськими загарбниками.

Про це сьогодні, 1 березня, заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє AP.

Моррісон зокрема, згадав про відмову президента України Володимира Зеленського евакуюватися з Києва.

Президент Зеленський сказав: «Не вивозьте мене, дайте мені боєприпаси», і саме це погодився зробити австралійський уряд, — наголосив Моррісон.

За словами Моріссона, ці кошти виділені на забезпечення як летальної, так і нелетальної оборонної підтримки Україні через НАТО.

Переважна більшість з них… буде в смертельній категорії, — наголосив прем'єр Австралії.

Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси, ми говоримо про підтримку їх у захисті власної батьківщини в Україні, і ми будемо робити це в партнерстві з НАТО, — додав він.



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Вчора, 28 лютого, стало відомо, що Австралія запроваджує фінансові санкції та заборони на подорожі стосовно президента РФ Володимира Путіна та решти постійних членів Радбезу РФ — глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Джерело: AP