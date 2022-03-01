Тайвань предоставил Украине гуманитарную помощь и присоединяется к санкциям

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Тайвань присоединяется к антироссийским санкциям, фото: «Википедия»
Тайвань предоставил Украине гуманитарную помощь и присоединяется к санкциямhttps://racurs.ua/n167757-tayvan-predostavil-ukraine-gumanitarnuu-pomosch-i-prisoedinyaetsya-k-sankciyam.htmlРакурс
Тайвань приєднується до антиросійських санкцій та відправляє до України гуманітарну допомогу — 27 тонн медикаментів.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Су Цзен-чан, повідомляє агентство Reuters.
За його словами, Тайвань «йде в ногу зі своїми демократичними партнерами» по всьому світу щодо рішення про антиросійські санкції й у питанні відкладення від SWIFT «співпрацюватиме» з тим, що вирішили західні країни.
Зазначається, що такий крок Тайваню багато в чому є символічним, оскільки торгівля цієї країни з Росією мінімальна.
Крім того, Тайвань є великим виробником напівпровідників, і уряд вже заявив, що виробники чіпів дотримуються правил експортного контролю до Росії.
Також уряд Тайваню заявив, що відправив до України 27 тонн медикаментів.
З гуманітарних міркувань наша країна надасть Україні терміново необхідні предмети медичної допомоги у найкоротші терміни, — заявили в МЗС Тайваню.
Тайвань є основним виробником напівпровідників, і уряд країни вже заявив, що компанії, які випускають мікросхеми, дотримуються експортного контролю до Росії.
Міністерство економіки Тайваню заявляє, що дотримується Вассенаарської домовленості про експортний контроль зброї та товарів і технологій подвійного призначення, підписаної в 1996 році 42 країнами, щоб суворо перевіряти продукцію, що надсилається до Росії.
В уряді країни вже заявили, що в разі, якщо для експорту чіпів до Росії «немає вагомих причин», він не буде дозволений.
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Нагадаємо, Австралія також приєдналася до військової допомоги Україні.
Джерело: Reuters