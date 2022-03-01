Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n167776-ukraina-otzyvaet-poslov-iz-gruzii-i-kyrgyzstana-zelenskiy.html

Ракурс

Україна негайно відкликає своїх послів із Грузії та Киргизстану через реакцію влади цих країн на російську агресію:

посла з Киргизстану відкликають на консультації за виправдання агресії проти України;

посла з Грузії відкликають за перепони для добровольців, які хочуть допомогти Україні та за «неморальну позицію щодо санкцій».

Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленськеий.

Наші дипломати реалізують просто зараз справедливі і абсолютно необхідні рішення щодо тих держав, які зрадили своє слово та міжнародне право, — наголосив Зеленський.



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Влада Грузії нещодавно заявила, що не підтримає запроваджені країнами Заходу санкції проти РФ, оскільки вони «негативно діятимуть щодо громадян Грузії».

Влада Киргизії кілька днів тому висловилася на підтримку російського нападу на Україну.