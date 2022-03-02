Генштаб ВСУ - Враг хочет подойти к Киеву, но везде терпит потери

https://racurs.ua/n167811-genshtab-vsu-vrag-hochet-podoyti-k-kievu-no-vezde-terpit-poteri.html

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Війна країни-терориста РФ проти України триває. Вранці Міністерство оборони України оприлюднило нову інформацію щодо ситуації на різних ділянках фронту. Там додали, що мета окупанта — наступ на Київ. У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного військового округу збройних сил Росії намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку столиці.

У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу п’ятої загальновійськової армії.

На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу.

Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал, — додали у Генштабі героїчних Збройних сил України.

Ворог продовжує невдалі спроби утримувати в оточенні незламні міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове, — зазначили захисники України.

На Донецькому напрямку агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь. На Таврійському напрямку Кремль продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва.

Нагадаємо, країна-терорист підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури і житлових масивах з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними силами України чинить опір.

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