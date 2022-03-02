Оккупанты впервые сообщили о своих потерях в Украине

https://racurs.ua/n167853-okkupanty-vpervye-soobschili-o-svoih-poteryah-v-ukraine.html

Ракурс

Міноборони Росії вперше повідомило дані щодо втрат російської армії в Україні. Росіяни зізналися своєму населенню в загибелі тільки 498 російських військовослужбовців.

За версією міноборони РФ, ще 1597 отримали поранення. Про це росЗМІ заявив офіційний представник відомства Ігор Конашенков.

Раніше Міноборони РФ визнавало лише сам факт загибелі російських військовослужбовців. Влада України стверджує, що з початку війни загинули вже приблизно 5,8 тис. російських військових.

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Росіяни оцінюють втрати «націоналістів та військовослужбовців силових структур України» у 2 тис. 870 осіб, а отримали поранення — 3700.

Конашенков заявив, що «російські солдати та офіцери виявляють мужність, відвагу та героїзм у ході спеціальної військової операції», а солдати-строковики та курсанти у так званій «спецоперації» нібито не беруть участі.