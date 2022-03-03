Аналитики JPMorgan прогнозируют России угрозу дефолта

https://racurs.ua/n167864-analitiki-jpmorgan-prognoziruut-rossii-ugrozu-defolta.html

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Аналітики JPMorgan прогнозують, що Росії загрожує дефолт. У березні РФ має виплатити 700 млн дол., щоб погасити держборг.

Хоча теоретично вона має достатні резерви для покриття боргів, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі, — кажуть вони.

Санкції Сполучених Штатів проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном.

JPMorgan попередили клієнтів банків РФ, що санкції значно підвищили ймовірність дефолту російських державних облігацій у твердій валюті.

Центральний банк і міністерство фінансів не відповіли на запит Reuters щодо можливості дефолту.

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За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути сплачені дві суми за облігаціями. У ній, як і у значній частині російського боргу, вбудовано 30-денний «пільговий період», що відтермінує будь-який офіційний момент дефолту до 15 квітня.

У Росії борг на міжнародному ринку становить трохи менше 40 млрд дол. Хоча це невелика сума для великої економіки, але будь-який пропущений платіж спричинить ланцюг подій на фінансових ринках.