Украина и московиты завершили второй раунд консультаций — что решили

Комюніке сторін, яке зачитав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк за результатами переговорів цитує «Радіо Свобода»:

Сторони досягли розуміння про загальне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення та для доставляння продуктів та медикаментів в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період евакуації у секторах, де вона здійснюється.

З цією ціллю будуть організовані канали зв’язку та взаємодії.