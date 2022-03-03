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Украина и московиты завершили второй раунд консультаций — что решили

Украина и московиты завершили второй раунд консультаций — что решили

3 мар 2022, 19:46
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Другий раунд переговорів Росії та України у Біловезькій пущі завершено.

Комюніке сторін, яке зачитав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк за результатами переговорів цитує «Радіо Свобода»:

Сторони досягли розуміння про загальне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення та для доставляння продуктів та медикаментів в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період евакуації у секторах, де вона здійснюється.

З цією ціллю будуть організовані канали зв’язку та взаємодії.

Також Подоляк заявив, що «українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів».



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Источник: Ракурс


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