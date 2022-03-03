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Украина и московиты завершили второй раунд консультаций — что решили
Украина и московиты завершили второй раунд консультаций — что решилиhttps://racurs.ua/n167901-ukraina-i-moskovity-zavershili-vtoroy-raund-konsultaciy-chto-reshili.htmlРакурс
Другий раунд переговорів Росії та України у Біловезькій пущі завершено.
Комюніке сторін, яке зачитав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк за результатами переговорів цитує «Радіо Свобода»:
Сторони досягли розуміння про загальне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення та для доставляння продуктів та медикаментів в місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період евакуації у секторах, де вона здійснюється.
З цією ціллю будуть організовані канали зв’язку та взаємодії.
Також Подоляк заявив, що «українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів».
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