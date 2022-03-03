Российские фашисты налетели на Чернигов — десятки погибших от бомбежек

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Через авіаналіт російських фашистів у Чернігові 3 березня загинули 33 людини. Ще 18 — отримали поранення. Через обстріли рятувальники тимчасово призупинили роботу.

Згідно із повідомленням ДСНС, таку кількість загиблих вони дістали з-під завалів будинків. Інформація щодо травмованих уточнюється й далі.

Приблизно о першій години дня 3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі міста. Чимало будинків пошкоджені: у них вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Голова ОДА В’ячеслав Чаус раніше повідомляв про дев’ятьох загиблих та чотирьох травмованих за попередньою інформацією ДСНС.

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Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко сказав, що таких втрат, як зараз, Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами у серпні 1941 року.

У звʼязку з військовими діями на невизначений час знеструмлена велика частина Чернігівської області. Упродовж 3−4 годин зникне звʼязок та інтернет. Керівництво області закликало не піддаватись паніці, адже служби працюють над тим, щоб поновити енергопостачання.