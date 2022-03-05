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Ракурс
Мужчины в Беларуси массово выезжают из страны, чтобы избежать призыва — МВД

Мужчины в Беларуси массово выезжают из страны, чтобы избежать призыва — МВД

5 мар 2022, 19:22
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Чоловіки у Білорусі масово виїжджають з країни, аби уникнути призову в армію.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Згідно з нашими даними з Білорусі почався масовий відтік або втеча, чоловіків за межі Республіки. Чоловіки бояться, що їх скоро можуть призвати в армію і тому вони починають тікати. Саме тому, що вони бояться, саме тому що їхня армія достатньо деморалізована білоруський диктатор також боїться і розуміє, що не потрібно йому вводити війська до держави України, — сказав Денисенко.

Він вважає, що це є наслідком в тому числі й інформаційної боротьби України.

Денисенко у цьому сенсі також пригадав сюжети на пропагандистських каналах, у яких росіян закликають не панікувати та зчиняти ажіотаж у магазинах.



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Деморалізація росіян і білорусів — наша спільна мета і перемога, — сказав радник міністра.

Источник: Ракурс


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