Мужчины в Беларуси массово выезжают из страны, чтобы избежать призыва — МВД

https://racurs.ua/n167985-mujchiny-v-belarusi-massovo-vyezjaut-iz-strany-chtoby-izbejat-prizyva-mvd.html

Ракурс

Чоловіки у Білорусі масово виїжджають з країни, аби уникнути призову в армію.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Згідно з нашими даними з Білорусі почався масовий відтік або втеча, чоловіків за межі Республіки. Чоловіки бояться, що їх скоро можуть призвати в армію і тому вони починають тікати. Саме тому, що вони бояться, саме тому що їхня армія достатньо деморалізована білоруський диктатор також боїться і розуміє, що не потрібно йому вводити війська до держави України, — сказав Денисенко.

Він вважає, що це є наслідком в тому числі й інформаційної боротьби України.

Денисенко у цьому сенсі також пригадав сюжети на пропагандистських каналах, у яких росіян закликають не панікувати та зчиняти ажіотаж у магазинах.

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