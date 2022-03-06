Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время захвата Россией Крыма, фото: «Крымский бандеровец»

Предатели из Крыма разгромлены — детали

6 мар 2022, 13:02
999

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу — колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це повідомляє Служба безпеки України

Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності — сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Тепер в української спецслужби є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився, — наголошують у спецслужбі.



.

Фото: СБУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров