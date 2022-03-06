Во время захвата Россией Крыма, фото: «Крымский бандеровец»

https://racurs.ua/n168005-predateli-iz-kryma-razgromleny-detali.html

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Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу — колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Про це повідомляє Служба безпеки України

Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності — сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Тепер в української спецслужби є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.