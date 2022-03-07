Кулеба и Лавров встретятся в Турции

Дмитрий Кулеба, фото: Liga.Net

https://racurs.ua/n168067-kuleba-i-lavrov-vstretyatsya-v-turcii.html

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В турецком городе Анталия 10 марта состоится трехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств Украины Дмитрий Кулебы, России Сергея Лаврова и Турции Мевлюта Чавушоглу.

Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на Чавушоглу.

Лавров и Кулеба прибудут в Анталию. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия, чтобы ее организовать, — заявил турецкий министр.

Чавушоглу добавил, что абсолютный приоритет — прекратить военные действия.

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Россия 24 февраля начала масштабное наступление на Украину. Героическое сопротивление украинской армии и всего народа сорвало планы врага по быстрому захвату страны. В результате боевые действия продолжаются уже 12 дней.

Источник: «Анадолу»