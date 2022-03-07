Кулеба та Лавров зустрінуться у Туреччині

Дмитро Кулеба, фото: Liga.Net

https://racurs.ua/ua/n168067-kuleba-ta-lavrov-zustrinutsya-u-turechchyni.html

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У турецькому місті Анталія 10 березня відбудеться тристороння зустріч очільників зовнішньополітичних відомств України Дмитр Кулеби, Росії Сергія Лаврова та Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Про це повідомляє турецьке агентство «Анадолу» з посиланням на Чавушоглу.

Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль, щоб її організувати, — заявив турецький міністр.

Чавушоглу додав, що абсолютний пріоритет — припинити військові дії.

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Росія 24 лютого розпочала масштабний наступ на Україну. Героїчний опір української армії та всього народу зірвав плани ворога зі швидкого захоплення країни. В результаті бойові дії тривають вже 12 днів.

Джерело: «Анадолу»