Місцезнаходження Кабаєвої з дітьми Путіна встановили ЗМІ. Фото: eg.ru

https://racurs.ua/ua/n168066-misceperebuvannya-kabaievoyi-z-ditmy-putina-vstanovyly-zmi.html

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін після розв’язання війни з Україною може перебувати не в Москві, а в бункерів в Алтайському краї.

Таку інформацію про місцеперебування агресора та його сім’ї повідомляли ЗМІ. Тепер з’явилася й іще одна версія щодо місцеперебування «тіньової першої леді» Аліни Кабаєвої та її дітей. Про це повідомляє видання Page Six.

Журналісти припускають, що коханка та четверо нащадків Путіна можуть перебувати в Швейцарії. У Кабаєвої є двоє маленьких хлопчаків та дівчат-двійнят від Путіна. У всіх дітей є швейцарські паспорти, у пасії Путіна теж може бути паспорт громадянки Швейцарії.

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Поки Путін здійснює напад на Україну, атакуючи безневинних громадян та спричиняючи кризу з біженцями, його родина відсиджується в дуже усамітненому та дуже безпечному шале десь у Швейцарії — принаймні, зараз, — пише видання із посиланням на інформатора.

Нагадаємо, народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що президент РФ Володимир Путін звільнив начальника Генерального штабу Росії й заховався в бункері.