Изюм — новая Хатынь, город в состоянии гуманитарной катастрофы

https://racurs.ua/n168089-izum-novaya-hatyn-gorod-v-sostoyanii-gumanitarnoy-katastrofy-foto-video.html

Ракурс

Місто Ізюм на Харківщині у ніч на 3 березня російські окупанти обстріляли з важкого озброєння. Місто вщент зруйноване рашистами і перебуває у стані гуманітарної катастрофи. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

Крім того, жителям Ізюма розсилали фейкові повідомлення про капітуляцію влади міста. Мацокін назвав Ізюм «новою Хатинню».

Місце болю, розпачу і сліз. Центр міста — від ринку до школи № 1 суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечені дерева, пожежі, діри від снарядів в багатоповерхівках, — написав Мацокін.

У місті ніколи не базувалися військові, а тепер у ньому немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів.

У приміщенні лікарні вибиті усі вікна, в дитячу спортивну школу влучив снаряд. В Ізюмі також знищено Центральний парк та зруйновані мости.

Але головне люди. Немає їжі, елементарного хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв’язок. Немає можливості централізовано виїхати. В лікарні породілля, які лежать з немовлятами в підвалах. Немає ліків! Немає можливості завезти гуманітарну через суцільні артобстріли, — написав Мацокін.



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Заступник мера вимагає створити «зелений коридор» для виїзду, а також завезення гуманітарної допомоги.