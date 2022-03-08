Польша назвала условия передачи Украине истребителей МиГ-29

https://racurs.ua/n168155-polsha-nazvala-usloviya-peredachi-ukraine-istrebiteley-mig-29.html

Ракурс

Польща оголосила, що готова безплатно передати США всі свої винищувачі МіГ-29. Їх розмістять на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Водночас Польща просить США надати їй літаки з відповідними експлуатаційними можливостями. Польський уряд також просить інших союзників по НАТО — власників літаків МіГ-29 — вчинити так само.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду Польщі.

Президент Володимир Зеленський неодноразово звертався до США і НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною або передати їй радянські винищувачі, зокрема МіГ-29, на яких вміють літати українські пілоти.

6 березня офіс премʼєр-міністра Польщі повідомляв, що країна не поставлятиме Україні винищувачі.

Раніше у Білому домі підтвердили, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні — МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для країни.