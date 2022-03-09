Россия 24 февраля начала масштабное нападение на Украину, фото: BBC

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Ракурс

Боротьба з російськими окупантами триває вже 14-й день.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 9 березня, ситуація така:

на Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова;

угруповання сил і засобів оборони Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі;

на Південному напрямку оперативні угруповання сил оборони здійснюють прикриття державного кордону України та морського узбережжя, охорону і оборону аеродромів та об'єктів критичної інфраструктури;

на інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони;

Повітряні сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури та угруповань військ.

Зазначається, що ворог, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, переховує озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об'єктів і зайнятих населених пунктах Чернігівщини, а також використовує місцеву мережу лікувальних закладів для надання меддопомоги пораненому особовому складу.

Крім того, окупанти виводять з ладу вежі стільникового зв’язку.

У Бердянську ворог почав поширювати антиукраїнську пропагандистські матеріали.

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У Херсонській області зафіксовано, що російські військовослужбовці, переодягнені у цивільний одяг, висувалися в напрямку Миколаєва.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, через численні втрати серед російських військових поширюються панічні настрої.