Минобороны рашистов признало, что отправило срочников на войну в Украине

https://racurs.ua/n168201-minoborony-rashistov-priznalo-chto-otpravilo-srochnikov-na-voynu-v-ukraine.html

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Россия, страна-агрессор, которая напала на Украину, начала признавать, что в «спецоперации» участвуют срочники. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, — цитирует ведомство телеканал «Звезда».

Российские власти утверждают, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», однако несколько были захвачены в плен.

Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, однако власти РФ это отрицали.

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Президент Владимир Путин утверждал, в частности, что «в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники», а «призывников нет ни одного».

Источник: «Звезда»