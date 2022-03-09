Россияне сорвали эвакуацию из Бучи и Гостомеля

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Росіяни зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля. На сьогодні вона завершена. Домовитися з ними так і не вдалося — 50 автобусів із людьми заблоковані.

Про це повідомила міськрада Бучі.

З Ворзеля евакуація триває: вже друге рятівне коло зробили водії, які перевозять жителів у Київ.

Вранці 9 березня російські війська, попри домовленість про тимчасове припинення вогню, відкрили стрілянину під час евакуації людей із села Демидів Вишгородського району Київської області.

Про це «Суспільному» розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Були гарантії РФ, що не буде ніякої стрілянини. Тільки після цього ми погоджувалися на евакуацію. У той момент, коли почалася евакуація, росіяни почали стрілянину по тих, кого потрібно було евакуйовувати, — повідомив Денисенко.

За його даними, внаслідок обстрілу загинув один поліцейський, ще один мешканець села дістав тяжкі поранення та перебуває у лікарні.

Денисенко при цьому він зазначив, що ситуація змінюється щохвилини.

До Києва прибувають автобуси з евакуйованими мешканцями Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Бородянки, населених пунктів, які найбільше постраждали від російських військових дій. Люди багато днів не могли покинути свої помешкання через бомбардування та обстріли, проте нарешті їм вдалося це зробити через організований «зелений коридор».

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Рятувальники їх зустрічають на залізничному вокзалі, надають їм необхідну психологічну допомогу та медичну допомогу.

На місці також здійснюється координація, у людей запитують, в який напрямок вони збираються евакуйовуватися далі, їх направляють до відповідних поїздів. Крім того, для них на вокзалі організоване харчування.