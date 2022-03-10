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Ракурс
Google и YouTube ввели новые ограничения для РФ

Google и YouTube ввели новые ограничения для РФ

10 мар 2022, 10:24
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YouTube призупинив усі функції монетизації для РФ.

Зокрема, йдеться про підписку на YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчати, суперстікери та продаж мерчу.

YouTube розіслав користувачам із Росії листи з відповідним повідомленням. Відеохостинг пояснив це рішення «надзвичайними обставинами» — війною в Україні.

Автори в YouTube припинять отримувати прибуток в Росії, однак це не вплине на дохід, отриманий від глядачів за межами країни.



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Крім того, 10 березня Google (Гугл) повідомив, що обмежує роботу Google Play в Росії — завантажити можна буде тільки безплатні програми.

9 березня компанія Sony зупинила роботу PlayStation Store в Росії, а також оголосила про припинення постачання консолей до РФ.

Источник: Ракурс


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