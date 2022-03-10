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Обновленные данные о потерях личного состава оккупантов обнародовал Генштаб. Фото: ВСУ

Обновленные данные о потерях оккупантов обнародовал Генштаб

10 мар 2022, 10:18
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Російська армія зазнала колосальних втрат за 14 днів війни в Україні.

ЗС Росії недорахуються вже понад 12 тис. військових, понад 1 тис. бронемашин, понад 500 автомобілів, сотні танків, десятки літаків та вертольотів. Про це 10 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

З 24 лютого по 10 березня окупанти втратили:



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  • особового складу — понад 12 тис. осіб,
  • танків — 335 од,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 105 од,
  • артилерійських систем — 123 од,
  • РСЗВ — 56 од,
  • засоби ППО — 29 од,
  • літаків — 49 од,
  • гелікоптерів — 81 од,
  • автомобільної техніки — 526 од,
  • кораблі/катери — 3 од,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

У Генштабі додали, що дані про втрати ворога уточнюються. Зазначається, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російської армії у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Крім того, триває кругова оборона міста Маріуполя.

Источник: Ракурс


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