Обновленные данные о потерях личного состава оккупантов обнародовал Генштаб. Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n168229-obnovlennye-dannye-o-poteryah-okkupantov-obnarodoval-genshtab.html

Ракурс

Російська армія зазнала колосальних втрат за 14 днів війни в Україні.

ЗС Росії недорахуються вже понад 12 тис. військових, понад 1 тис. бронемашин, понад 500 автомобілів, сотні танків, десятки літаків та вертольотів. Про це 10 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

З 24 лютого по 10 березня окупанти втратили:

.

особового складу — понад 12 тис. осіб,

танків — 335 од,

бойових броньованих машин — 1 тис. 105 од,

артилерійських систем — 123 од,

РСЗВ — 56 од,

засоби ППО — 29 од,

літаків — 49 од,

гелікоптерів — 81 од,

автомобільної техніки — 526 од,

кораблі/катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

У Генштабі додали, що дані про втрати ворога уточнюються. Зазначається, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російської армії у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Крім того, триває кругова оборона міста Маріуполя.