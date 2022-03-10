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Оновлені дані про втрати особового складу окупантів оприлюднив Генштаб. Фото: ЗСУ
Оновлені дані про втрати окупантів оприлюднив Генштабhttps://racurs.ua/ua/n168229-onovleni-dani-pro-vtraty-okupantiv-opryludnyv-genshtab.htmlРакурс
Російська армія зазнала колосальних втрат за 14 днів війни в Україні.
ЗС Росії недорахуються вже понад 12 тис. військових, понад 1 тис. бронемашин, понад 500 автомобілів, сотні танків, десятки літаків та вертольотів. Про це 10 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
З 24 лютого по 10 березня окупанти втратили:
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- особового складу — понад 12 тис. осіб,
- танків — 335 од,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 105 од,
- артилерійських систем — 123 од,
- РСЗВ — 56 од,
- засоби ППО — 29 од,
- літаків — 49 од,
- гелікоптерів — 81 од,
- автомобільної техніки — 526 од,
- кораблі/катери — 3 од,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.
У Генштабі додали, що дані про втрати ворога уточнюються. Зазначається, що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російської армії у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах. Крім того, триває кругова оборона міста Маріуполя.